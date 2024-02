ATELIER CRÉATIF « MA CARTE DE ST VALENTIN » Lespignan, mercredi 14 février 2024.

ATELIER CRÉATIF « MA CARTE DE ST VALENTIN » Lespignan Hérault

Avec l’aide de Lisa, une artiste passionnée, laissez libre cours à votre imagination et créez un cadeau personnalisé pour votre Valentin(e). Les inscriptions sont ouvertes, ne manquez pas cette belle opportunité de passer un moment créatif et magique en préparant votre carte de St Valentin !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14

Rue des Bassins

Lespignan 34710 Hérault Occitanie mediatheque.lespignan@ladomitienne.com

