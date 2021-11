Gien Gien Gien, Loiret Atelier créatif “Lumières sur Noël” Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Atelier créatif "Lumières sur Noël" Gien, 19 décembre 2021

2021-12-19

5 EUR Après avoir découvert comment certains animaux produisent de la lumière, les enfants seront invités à créer et décorer leur photophore de Noël (peinture vitrail, rubans, grelots…).

