Landerneau Finistère Dans le cadre de “La Place s’anime”, organisée par la Ville de Landerneau et en partenariat avec L’Atelier

culturel, Lin & Chanvre en Bretagne vous propose un atelier créatif. L’ association Lin & Chanvre en Bretagne est un réseau régional qui œuvre à la promotion de ces plantes dans leurs applications passées, présentes et futures, comme vecteurs de développement durable du territoire régional. Le lin et le chanvre sont en effet aujourd’hui au coeur d’enjeux culturels et patrimoniaux, mais aussi agricoles, environnementaux et économiques. Informations pratiques :

– Gratuit, sur inscription

– Public concerné : les enfants de 8 à 12 ans et leurs familles

– Durée : 1h00

– Horaires : 14h00 – 15h00 // 16h00 – 17h00

