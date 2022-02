Atelier créatif : les poulettes de Pâques Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Atelier créatif : les poulettes de Pâques Villé, 19 mars 2022, Villé. Atelier créatif : les poulettes de Pâques Villé

2022-03-19 – 2022-03-19

Villé Bas-Rhin Villé EUR Atelier de création où vous repartirez avec votre création. Tout le matériel est fourni. Os’karma se réserve le droit d’annuler si le minimum de 2 participants n’est pas atteint. +33 6 60 43 61 08 Atelier de création où vous repartirez avec votre création. Tout le matériel est fourni. Os’karma se réserve le droit d’annuler si le minimum de 2 participants n’est pas atteint. Villé

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de tourisme du val de Villé

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Villé Autres Lieu Villé Adresse Ville Villé lieuville Villé Departement Bas-Rhin

Villé Villé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville/

Atelier créatif : les poulettes de Pâques Villé 2022-03-19 was last modified: by Atelier créatif : les poulettes de Pâques Villé Villé 19 mars 2022 Bas-Rhin ville

Villé Bas-Rhin