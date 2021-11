Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Atelier créatif / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier créatif / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 22 décembre 2021, Nevers. Atelier créatif / Les Ateliers du Mercredi

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mercredi 22 décembre à 10:00

Au programme ce mois-ci, présentation du conte : **La grue reconnaissante** (le garçon et la grue). Au cours de cet atelier, vous apprendrez la signification de la grue japonaise et découvrirez différents **pliages de grues** : à suspendre ou à coller pour réaliser une carte. Pour les 8 – 12 ans. **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 72h.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez exprimer votre créativité avec Florence Tors ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers