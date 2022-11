ATELIER CREATIF/LECTURE ENFANTS – BRICO’CONTER

2022-12-07 16:00:00 – 2022-12-07 Après la lecture d’un album jeunesse sur le thème des lettres au Père Noël, viens confectionner une carte pop-up unique, qui fera, à coup sûr, plaisir au Père Noël !

Dès 6 ans.

Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

