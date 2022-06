Atelier créatif : Le cyanotype de la flore des Alpilles

Atelier créatif : Le cyanotype de la flore des Alpilles, 11 juin 2022, . Atelier créatif : Le cyanotype de la flore des Alpilles

2022-06-11 – 2022-06-11 Atelier créatif : Le cyanotype de la flore des Alpilles

Une technique artistique originale pour créer des œuvres originales. Après une balade botanique dans les sentiers de l’abondance, passez à l’atelier et mettez en scènes vos compositions en contrastes de bleus avec les fleurs des Alpilles.

Parc naturel régional des Alpilles avec Françoise Barugola et les sentiers de l’abondance Le cyanotype de la flore des Alpilles

Créer des œuvres originalesavec des fleurs des Alpilles. Atelier créatif : Le cyanotype de la flore des Alpilles

Une technique artistique originale pour créer des œuvres originales. Après une balade botanique dans les sentiers de l’abondance, passez à l’atelier et mettez en scènes vos compositions en contrastes de bleus avec les fleurs des Alpilles.

Parc naturel régional des Alpilles avec Françoise Barugola et les sentiers de l’abondance dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville