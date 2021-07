Levier Levier Doubs, Levier Atelier créatif – Land art Levier Levier Catégories d’évènement: Doubs

Levier

Atelier créatif – Land art Levier, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Levier. Atelier créatif – Land art 2021-07-21 – 2021-07-21

Levier Doubs EUR 4 À 14h30.

Proposé par le Musée Relais du Cheval de trait Comtois et de la forêt.

Atelier de land art, pour les enfants à partir de 5 ans.

4€/pers.

Inscription obligatoire. À 14h30.

Proposé par le Musée Relais du Cheval de trait Comtois et de la forêt.

Atelier de land art, pour les enfants à partir de 5 ans.

4€/pers.

Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Levier Étiquettes évènement : Autres Lieu Levier Adresse Ville Levier lieuville 46.95412#6.11904