Atelier créatif Lampe chinoise La Compagnie des Livres Vernon, samedi 24 février 2024.

Atelier créatif Lampe chinoise La Compagnie des Livres Vernon Eure

Le samedi 24 février à 15h, la Compagnie des Livres vous propose un atelier créatif pour créer des lanternes chinoises. Ces décorations, souvent éphémères de par leur fragilité, symbolisent la vitalité, le statut social et la chance et constituent un élément important des festivités du Nouvel An.

Accessible à partir de 6 ans.

Sur réservation 02 32 51 27 33

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie lacompagniedeslivres@hotmail.com

L’événement Atelier créatif Lampe chinoise Vernon a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération