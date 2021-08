Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Atelier créatif La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

L’automne arrive et avec lui ses feuilles mortes, ses animaux, ses belles couleurs… Viens créer une couronne de feuilles et un petit hibou que tu pourras suspendre partout dans ta maison !

Enfants à partir de 5 ans, gratuit, sur inscription.

Viens créer une couronne de feuilles et un petit hibou que tu pourras suspendre partout dans ta maison ! La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

