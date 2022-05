Atelier créatif | La petite joaillerie Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier créatif | La petite joaillerie Bibliothèque L’Heure joyeuse, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Un atelier créatif pour confectionner son bijou préféré, tresser des bracelets brésiliens avec les bibliothécaires La petite joaillerie est un atelier créatif organisé par les bibliothécaires de L’Heure Joyeuse. Lors de ce rendez-vous convivial, les enfants pourront apprendre à tresser des bracelets brésiliens ou colliers avec l’aide des bibliothécaires. Sur inscription à partir de 8 ans En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

