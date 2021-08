Toulouse Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse ATELIER CRÉATIF – « La fabrique des encres naturelles » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Un atelier pour les alchimistes amateurs —————————————- Cet atelier est l’occasion d’appréhender l’alchimie de la fabrication des encres de différentes couleurs, à partir des colorants naturels issus des végétaux. Les étapes nécessaires sont abordées pour aboutir à la fabrication de plusieurs encres, selon des procédés qui, pour certains d’entre eux, ont su traverser le temps. Animation : Jean-Marc Cassard, restaurateur et alchimiste. ### Infos pratiques * **Quand ?** Vendredi 26 novembre 2021, 14h-17h. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Réservation obligatoire.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

