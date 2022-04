Atelier créatif – La chenille qui fait des trous… Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Atelier créatif – La chenille qui fait des trous… Dinard, 21 avril 2022, Dinard. Atelier créatif – La chenille qui fait des trous… Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

2022-04-21 – 2022-04-21 Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard Ille-et-Vilaine Un atelier pour les plus jeunes qui débute par la lecture du célèbre album d’Eric Carle La Chenille qui fait des trous… et se poursuit par la décoration de masques d’insectes. Informations pratiques Salle d’activités

3/6 ans

Gratuit, sur réservation Jeudi 21 avril 2022 – 15h30 – Médiathèque l’Ourse +33 2 99 46 28 30 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-ourse Un atelier pour les plus jeunes qui débute par la lecture du célèbre album d’Eric Carle La Chenille qui fait des trous… et se poursuit par la décoration de masques d’insectes. Informations pratiques Salle d’activités

3/6 ans

Gratuit, sur réservation Jeudi 21 avril 2022 – 15h30 – Médiathèque l’Ourse Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Ville Dinard lieuville Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Atelier créatif – La chenille qui fait des trous… Dinard 2022-04-21 was last modified: by Atelier créatif – La chenille qui fait des trous… Dinard Dinard 21 avril 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine