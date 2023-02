Atelier créatif – Kréa’Toutig Galerie Clin d’Oeil Saint-Quay-Portrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Atelier créatif – Kréa’Toutig Galerie Clin d’Oeil, 4 octobre 2023, Saint-Quay-Portrieux . Atelier créatif – Kréa’Toutig 8 rue Jeanne d’Arc Galerie Clin d’Oeil Saint-Quay-Portrieux Cotes-d’Armor Galerie Clin d’Oeil 8 rue Jeanne d’Arc

2023-10-04 – 2023-10-04

Galerie Clin d’Oeil 8 rue Jeanne d’Arc

Saint-Quay-Portrieux

Cotes-d’Armor Atelier créatif pour les enfants de 5 à 15 ans.

Les enfants réalisent de petits objets, notamment à base de matières recyclées et découvrent une large palette de techniques (sculpture sur livre, modelage, découpage, travail du carton, de la feutrine, du liège…). Anna propose des thématiques variées en fonction des saisons et des festivités et s’adapte au niveau de chacun. Sur réservation à l’Office de tourisme. +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/ Galerie Clin d’Oeil 8 rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Saint-Quay-Portrieux Cotes-d'Armor Galerie Clin d'Oeil 8 rue Jeanne d'Arc Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Galerie Clin d'Oeil 8 rue Jeanne d'Arc Saint-Quay-Portrieux Departement Cotes-d'Armor

Atelier créatif – Kréa’Toutig Galerie Clin d’Oeil 2023-10-04 was last modified: by Atelier créatif – Kréa’Toutig Galerie Clin d’Oeil Saint-Quay-Portrieux 4 octobre 2023 8 rue Jeanne d'Arc Galerie Clin d'Oeil Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Galerie Clin d'Oeil Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Cotes-d'Armor