Atelier Créatif Kamishibaï Bibliothèque de Châtelus le Marcheix Châtelus-le-Marcheix, mardi 27 février 2024.

Les Associations des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix et des Moussus du Thaurion proposent aux enfants (à partir de 6 ans) un atelier créatif sur 4 après-midi à la Bibliothèque ALCM, animé par l’artiste Mirella CARRERON (Maison des Patrimoines de Bénévent-l’Abbaye).

Il s’agira d’inventer une histoire qui sera illustrée sur des planches cartonnées (« kamishibaï ») à insérer dans un castelet en carton (le « butaï »).

Le kamishibaï est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.

1 BUTAÏ ET SON KAMISHIBAÏ OFFERT A CHAQUE ENFANT

1 BUTAÏ ET SON KAMISHIBAÏ OFFERT A CHAQUE ENFANT EUR.

Bibliothèque de Châtelus le Marcheix 29 bis rue des Deux Ponts

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine alcm@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-03-01 16:30:00



