Sainte-Colombe Rhône Sainte-Colombe Rhône EUR 5 45 10h : Atelier découverte de création des perles au chalumeau 5€

À la suite de la démonstration je vous invite d’essayer à créer votre propre perle.

14h : Atelier création « attrape soleil – plume » en vitrail Tiffany 45€

durée 4 à 5 heures. vitrail-stecolombe@sfr.fr +33 6 22 08 14 75 https://www.vitrail-stecolombe.fr/ Vitrail Ste Colombe 108 rue Joubert Sainte-Colombe

