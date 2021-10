Les Clayes-sous-Bois Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Atelier créatif-jeux : création d’un “loup-garou” Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Créez votre propre personnage dans l’univers des loups-garous de Thiercelieux. Pendant 2 heures l’équipe de la médiathèque vous accompagnera dans la création de ces personnages. L’activité sera suivie d’une partie de loup-garou classique. Que vous soyez la Reine des neiges ou Batman, tous les coups sont permis ! _Public : de 9 à 14 ans_ _Sur réservation_

Du 20 au 27 novembre, les dés sont jetés participez aux Ludidays, avec ici une proposition d’atelier créatif et un jeu. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

