Paris

Atelier créatif jeunesse, spécial marque-page chinois Bibliothèque Aimé Césaire, 19 avril 2023, Paris.

de 16h00 à 17h00

Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu'à 10 ans. gratuit

Initiez vous à la calligraphie à travers la création d'un marque-page d'inspiration chinoise personnalisé. Vite vite à vos pinceaux ! Envie de découvrir la calligraphie? Venez vous initiez à cet art en réalisant un marque-page personnalisé ! Atelier créatif pour enfants de 8 à 10 ans Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

