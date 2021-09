La Mure La Mure Isère, La Mure Atelier Créatif Jeunesse La Mure La Mure Catégories d’évènement: Isère

La Mure

Atelier Créatif Jeunesse La Mure, 15 septembre 2021, La Mure. Atelier Créatif Jeunesse 2021-09-15 15:30:00 15:30:00 – 2021-09-15 18:00:00 18:00:00 mediathèque La Matacena 14 rue Bon repos

La Mure Isère La Mure Lecture, suivie d’un atelier créatif pour créer un théâtre d’ombres chinoises. mediatheque@matacena.fr +33 4 76 81 24 06 http://www.matacena.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par Matheysine Tourisme

