ATELIER CRÉATIF JEUNE PUBLIC – « Pop’Archives » Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, 3 mai 2022, Saint-Gaudens.

ATELIER CRÉATIF JEUNE PUBLIC – « Pop’Archives »

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, le mardi 3 mai à 14:00

Iris Delvalle, artiste installée à Aspet, vous attend à l’antenne des Archives de Saint-Gaudens avec sa petite charrette prénommé « LA PRINT A ROUES », que sera vous faire rire et vous faire plaisir ! Chaque participant pourra découvrir l’art de la sérigraphie et sa technique, puis réaliser sa sérigraphie à partir d’une image/photo issue de nos fonds d’archives. [https://www.dahuedition.com/](https://www.dahuedition.com/) **Ouverture des réservations :** Lundi 28 mars 2022. **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Mardi 3 mai, 14h-17h. **Pour qui ?** Enfants à partir de 10 ans. **Où ?** Antenne du Comminges. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) **Gratuit. Réservation obligatoire.** **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr) ### **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 6 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation du pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes de 12 à 15 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Initiation à la sérigraphie. Encres, papiers et images d’archives se mêlent dans un atelier inédit, coloré et ludique ! Le tout grâce à un atelier mobile de sérigraphie « breveté » !

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T17:00:00