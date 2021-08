Saint-Gaudens Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Haute-Garonne, Saint-Gaudens ATELIER CRÉATIF – JEUNE PUBLIC – « Licornes, griffons et dragons » [SAINT-GAUDENS] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

ATELIER CRÉATIF – JEUNE PUBLIC – « Licornes, griffons et dragons » [SAINT-GAUDENS] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, 26 octobre 2021, Saint-Gaudens. ATELIER CRÉATIF – JEUNE PUBLIC – « Licornes, griffons et dragons » [SAINT-GAUDENS]

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, le mardi 26 octobre à 14:00

Les animaux fantastiques des Archives ————————————- Licornes, griffons, dragons et autres bêtes fabuleuses peuplent les manuscrits et enluminures du Moyen Âge. Les enfants choisiront l’animal imaginaire qu’ils souhaitent décorer et découvriront ainsi l’art de l’enluminure. Ils aborderont les différentes étapes, telles que la pose de la feuille d’or, l’application des couleurs, les rehauts. Pour débuter, pas de compétences particulières en dessin ou en peinture, seulement un peu de patience pour réussir… Atelier animé par Aline Bonafoux, artiste enlumineur. ### Infos pratiques * **Qui ?** Enfants à partir de 7 ans. * **Quand ?** Mardi 26 octobre 2021, 14h-17h. * **Où ?** Antenne du Comminges. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. **Gratuit. Sur réservation.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

Gratuit. Sur réservation. Pass sanitaire requis à partir de 12 ans.

C’est Halloween ! Alors pendant les vacances, de drôles de bêtes débarquent aux Archives. Pas de panique ! Il s’agira seulement pour les enfants de s’initier à l’art de l’enluminure. Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Adresse Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Ville Saint-Gaudens lieuville Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Saint-Gaudens