ATELIER CRÉATIF – JEUNE PUBLIC – « La fabrique du Père Noël »

Atelier créatif pendant les vacances de Noël ——————————————– Aux Archives de Haute-Garonne, nous sommes des adeptes de la récupération et du DIY (do it yourself autrement dit “fais le toi-même”). Pour les fêtes de fin d’année, nous avions envie de vous initier à cette philosophie en transformant les Archives en atelier du père Noël. Pendant une après-midi, aidé des médiatrices des Archives, vous réaliserez vous-mêmes vos cadeaux (cadres, carnets de souvenirs, etc.) à mettre aux pieds du sapin ! Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle. ### Infos pratiques * **Pour qui ?** À partir de 10 ans. * **Quand ?** Mardi 21 décembre 2021, 14h-17h. * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Sur réservation à partir du 20 sept.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

C’est bientôt Noël et il ne faut pas tarder à penser aux cadeaux à offrir. Pas d’idées ? Pas de panique ! On a la solution aux Archives départementales… L’atelier du Père Noël s’y délocalise !

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



