ATELIER CRÉATIF INTERGÉNÉRATIONNEL

ATELIER CRÉATIF INTERGÉNÉRATIONNEL, 20 décembre 2022, . ATELIER CRÉATIF INTERGÉNÉRATIONNEL



2022-12-20 14:00:00 – 2022-12-20 Mardi 20 et jeudi 22 décembre à 14h, Marion Piguet, animatrice socioculturelle, sera présente à la Médiathèque municipale Jean Arnal pour animer un atelier créatif intergénérationnel avec les enfants du Mazet et les résidents de la maison de retraite « La Quintessence ».

Les vieux journaux regorgent d’images et de mots qu’il suffit d’assembler selon ses envies pour les faire parler de mille façons différentes. Les enfants et les résidents de la Quintessence pourront se réuniront pour créer ensemble des compositions artistiques.

+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

