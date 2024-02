Atelier créatif intergénérationnel Sauzé-Vaussais, mercredi 21 février 2024.

Atelier créatif intergénérationnel Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Un atelier créatif où l’on confectionne un objet, une carte…. à partir de matériel recyclé.

Personnes âgées du foyer résidence de Sauzé-Vaussais et public de la médiathèque partagent le temps d’une après-midi un atelier et un goûter.

Sur inscription.

Public jeune et adulte. EUR.

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21 17:00:00

1 bis rue du baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque@sauzevaussais.fr

