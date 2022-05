Atelier créatif « Instrument de musique récup »

Atelier créatif « Instrument de musique récup », 15 juin 2022

En prélude à la fête de la musique, venez créer des tap-tap, maracas, tambours, flûtes récup' dont il faudra inventer le nom ! Animé par Recycl'arte Public : 3-8 ans Durée : 2h Gratuit sur inscription au 05 59 26 28 99 ou à l'accueil de la médiathèque

