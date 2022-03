Atelier créatif – Insectes à décorer Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Atelier créatif – Insectes à décorer Dinard, 14 avril 2022, Dinard. Atelier créatif – Insectes à décorer Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

2022-04-14 – 2022-04-14 Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard Ille-et-Vilaine Un atelier de pliage et de décoration pour réaliser de jolis insectes en carton. Informations pratiques Salle d’activités

6/9 ans

Un atelier de pliage et de décoration pour réaliser de jolis insectes en carton. Informations pratiques Salle d'activités

6/9 ans

Gratuit, sur réservation Jeudi 14 avril 2022 – à partir de 15h30 – Médiathèque l'Ourse

6/9 ans

Gratuit, sur réservation Jeudi 14 avril 2022 – à partir de 15h30 – Médiathèque l’Ourse Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

