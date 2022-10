Atelier créatif : initiation au storyboard autour de l’univer du Petit Nicolas Salies-de-Béarn, 27 octobre 2022, Salies-de-Béarn.

Atelier créatif : initiation au storyboard autour de l’univer du Petit Nicolas

6 rue du Maréchal Leclerc Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn Pyrnes-Atlantiques

2022-10-27 15:30:00 – 2022-10-27

Cinéma Le Saleys 6 rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn

Pyrnes-Atlantiques

Le Cinéma vous invite à un atelier créatif : initiation au storyboard autour de l’univers du Petit Nicolas .

Entre camaraderie, bagarres et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs secrets et leur enfance.

+33 5 59 65 05 37

Cinéma le Saleys

Cinéma Le Saleys 6 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

