L’enluminure trouve ses origines au tout début du Moyen Âge. C’est un art subtil aux charmes particuliers : la touche du pinceau sur un parchemin, la pose délicate de la feuille d’or, la préparation des couleurs, leurs transparences. L’atelier vous permettra de composer une initiale enluminée (lettrine) et d’en aborder les différentes étapes, telles que la pose de la feuille d’or, l’application des couleurs, les rehauts. Pour débuter, pas de compétences particulières en dessin ou en peinture, seulement un peu de patience pour réussir… Atelier animé par Aline Bonafoux, artiste enlumineur. INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 et Dimanche septembre 2021. 13h15 / 14h30 / 15h45 / 17h. Durée : 1 heure. * **Pour qui ?** Tout public, à partir de 8 ans. À découvrir en famille. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT** **SUR RÉSERVATION** (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur) **ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ.** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit, sur réservation.

A vos pinceaux ! Aline Bonafoux vous attend pour vous guider dans la réalisation de votre lettrine à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021. Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

