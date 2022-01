Atelier créatif : Inca, chacana, et cetera Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Atelier créatif : Inca, chacana, et cetera Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 9 février 2022, Batz sur mer. Atelier créatif : Inca, chacana, et cetera

du mercredi 9 février au vendredi 4 mars à Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

Avec cet atelier, pas question de faire une croix sur les Incas ! Un temps ludique pour en apprendre plus sur eux, et fabriquer un objet cher à leurs yeux… De 6 à 13 ans. Sur réservation, présence obligatoire d’un adulte accompagnant Compris dans billet d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T20:30:00;2022-02-09T11:30:00 2022-02-09T21:30:00;2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T00:30:00;2022-02-11T15:30:00 2022-02-11T01:30:00;2022-02-11T16:30:00 2022-02-11T02:30:00;2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T20:30:00;2022-02-16T11:30:00 2022-02-16T21:30:00;2022-02-18T14:30:00 2022-02-18T00:30:00;2022-02-18T15:30:00 2022-02-18T01:30:00;2022-02-18T16:30:00 2022-02-18T02:30:00;2022-02-23T10:30:00 2022-02-23T20:30:00;2022-02-23T11:30:00 2022-02-23T21:30:00;2022-02-25T14:30:00 2022-02-25T00:30:00;2022-02-25T15:30:00 2022-02-25T01:30:00;2022-02-25T16:30:00 2022-02-25T02:30:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T20:30:00;2022-03-02T11:30:00 2022-03-02T21:30:00;2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T00:30:00;2022-03-04T15:30:00 2022-03-04T01:30:00;2022-03-04T16:30:00 2022-03-04T02:30:00

