ATELIER CREATIF – HOTEL A INSECTES, 18 juin 2022, .

ATELIER CREATIF – HOTEL A INSECTES

2022-06-18 14:15:00 14:15:00 – 2022-06-18

À partir d’éléments de récupération et de végétaux, viens fabriquer un petit refuge à insectes que tu pourras placer dans un jardin ou sur ton balcon. Cet hôtel à insectes permettra aux pollinisateurs et auxiliaires de pondre en été et de passer l’hiver à l’abri.

Dès 6 ans – Sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

À partir d’éléments de récupération et de végétaux, viens fabriquer un petit refuge à insectes que tu pourras placer dans un jardin ou sur ton balcon. Cet hôtel à insectes permettra aux pollinisateurs et auxiliaires de pondre en été et de passer l’hiver à l’abri. Dès 6 ans – Sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

À partir d’éléments de récupération et de végétaux, viens fabriquer un petit refuge à insectes que tu pourras placer dans un jardin ou sur ton balcon. Cet hôtel à insectes permettra aux pollinisateurs et auxiliaires de pondre en été et de passer l’hiver à l’abri.

Dès 6 ans – Sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

dernière mise à jour : 2022-04-02 par