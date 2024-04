[Atelier créatif] Herbier La Pomme Store Dieppe, mercredi 24 avril 2024.

[Atelier créatif] Herbier La Pomme Store Dieppe Seine-Maritime

Explorez la beauté de la nature préservée lors de cet atelier herbier avec fleurs séchées !

Rejoignez l’équipe de la Pomme Store pour une aventure artistique où vous apprendrez à créer votre propre herbier unique en utilisant des fleurs séchées, une façon magnifique et durable de capturer la splendeur des saisons.

Dans cet atelier, Christopher vous guidera à travers les étapes pour créer un herbier personnalisé en utilisant des fleurs et des plantes séchées, vous découvrirez les techniques pour choisir, préparer et disposer les éléments de votre herbier, tout e apprenant sur la conservation et la présentation des fleurs séchées.

Inscription en boutique ou par mail à lapommestoredieppe@gmail.com

À partir de 12 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24

La Pomme Store /180 Grande Rue

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lapommestoredieppe@gmail.com

L’événement [Atelier créatif] Herbier Dieppe a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie