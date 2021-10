Saint-Uze Saint-Uze Drôme, Saint-Uze Atelier créatif Halloween Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’évènement: Drôme

Atelier créatif Halloween 2021-10-27 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-27 17:00:00 17:00:00 Médiathèque 1 rue Hector Revol

Saint-Uze Drôme

Saint-Uze Drôme Bougie-sorcière, carte pop-up citrouille, création de bonbons effrayants et coloriage, pour fêter Halloween. Pour les 4-10 ans. Pensez à vous inscrire et à apporter une boîte/un bocal pour remporter vos bonbons. mediatheque@saintuze.fr +33 4 75 23 41 57 http://mediatheque.saintuze.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par

