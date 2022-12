Atelier créatif | Fresque collective Eymet Eymet Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Eymet Venez participer à la création d’une fresque géante sur le thème de noël, organisé par l’association « Les arts à souhait ». Cet atelier est ouvert à tous : enfants, parents, adultes… Venez participer à la création d’une fresque géante sur le thème de noël, organisé par l’association « Les arts à souhait ». Cet atelier est ouvert à tous : enfants, parents, adultes… +33 5 53 22 22 10 Pixabay

