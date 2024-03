Atelier créatif fleurs séchées Atelier Césarine Seignosse, samedi 27 avril 2024.

Atelier créatif fleurs séchées Atelier Césarine Seignosse Landes

Un rendez-vous créatif dans une ambiance d’échange, de partage et de détente autour de la fleur séchée.

Venez testez votre créativité !

Céline vous accueillera dans son atelier et vous expliquera d’où proviennent ses fleurs, comment les faire sécher et quelles sont les différentes variétés.

Un rendez-vous créatif dans une ambiance d’échange, de partage et de détente autour de la fleur séchée.

Venez testez votre créativité !

Céline vous accueillera dans son atelier et vous expliquera d’où proviennent ses fleurs, comment les faire sécher et quelles sont les différentes variétés.

Elle vous expliquera comment réaliser votre composition lors de cet atelier un joli bouquet.

Horaires 14h à 15h30.

Tarif 20€ par personne.

Nb de places limité 4 personnes.

Atelier destiné aux adultes.

Lieu de RDV Atelier Césarine, Lot3 ZA Larrigan.

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 15:30:00

Atelier Césarine 705 avenue Larrigan

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier créatif fleurs séchées Seignosse a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Seignosse