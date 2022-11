ATELIER CRÉATIF « FEUTRE DE LAINE » Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

ATELIER CRÉATIF « FEUTRE DE LAINE » Nébian, 21 décembre 2022, Nébian. ATELIER CRÉATIF « FEUTRE DE LAINE »

2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

2022-12-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-21 Nébian

Hérault Nébian Découvre l’univers de Joannie Ruiz avec Laines de Joa. Notre intervenante viendra nous apprendre à confectionner de jolies perles en feutre de laine..

À partir de 5 ans.

Sur inscription. Gratuit. Découvre l’univers de Joannie Ruiz avec Laines de Joa. Notre intervenante viendra nous apprendre à confectionner de jolies perles en feutre de laine..

À partir de 5 ans.

Sur inscription. Gratuit. bibliotheque@nebian.fr +33 9 72 49 06 45 Nébian

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse 2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault Ville Nébian lieuville Nébian Departement Hérault

Nébian Nébian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nebian/

ATELIER CRÉATIF « FEUTRE DE LAINE » Nébian 2022-12-21 was last modified: by ATELIER CRÉATIF « FEUTRE DE LAINE » Nébian Nébian 21 décembre 2022 2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault Hérault Nébian

Nébian Hérault