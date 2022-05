Atelier créatif Fête des Mères Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Atelier créatif Fête des Mères Val-de-Livenne, 25 mai 2022, Val-de-Livenne. Atelier créatif Fête des Mères Val-de-Livenne

2022-05-25 – 2022-05-25

Val-de-Livenne Gironde Du plaisir de faire avec ses mains, au plaisir d’offrir avec son coeur, créez un petit cadeau pour la femme la plus merveilleuse au monde : votre maman !

Sur inscription. Du plaisir de faire avec ses mains, au plaisir d’offrir avec son coeur, créez un petit cadeau pour la femme la plus merveilleuse au monde : votre maman !

Sur inscription. +33 7 88 10 70 61 Du plaisir de faire avec ses mains, au plaisir d’offrir avec son coeur, créez un petit cadeau pour la femme la plus merveilleuse au monde : votre maman !

Sur inscription. Canva OT TO

Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Ville Val-de-Livenne lieuville Val-de-Livenne Departement Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-livenne/

Atelier créatif Fête des Mères Val-de-Livenne 2022-05-25 was last modified: by Atelier créatif Fête des Mères Val-de-Livenne Val-de-Livenne 25 mai 2022 Gironde Val-de-Livenne

Val-de-Livenne Gironde