Mediatheque Albertine Sarrazin, le samedi 28 mai à 10:30

Enfants de 5 à 8 ans. Viens fabriquer un joli objet que tu pourras offrir à ta maman ce dimanche ! Mesures sanitaires : ** Port du masque dès 6 ans ** Contrôle du pass sanitaire (ou vaccinal) à partir de 12 ans

Gratuit- Sur réservation.

De jolis objets à fabriquer. Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb Hérault

2022-05-28T10:30:00 2022-05-28T12:00:00

