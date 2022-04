Atelier créatif : fantastique Mme Potter Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier créatif : fantastique Mme Potter Centre Charles Péguy, 13 avril 2022, Orléans. Atelier créatif : fantastique Mme Potter

Centre Charles Péguy, le mercredi 13 avril à 14:00

En 2022 Pierre Lapin aura 120 ans . Le petit lapin à la veste bleue n’a pas pris une ride .Mais que sait-on de celle qui l’inventa ? Que sait-on de la femme audacieuse, inventive, et minutieuse ? Que sait-on de ses découvertes qui furent négligées car venant d’une femme ? C’est ce que découvrirons les enfants lors de l’atelier créatif du Centre Charles Péguy.

Gratuit sur réservation

Pour enfants Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre Charles Péguy Adresse 11, rue du Tabour 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Centre Charles Péguy Orléans Departement Loiret

Centre Charles Péguy Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Atelier créatif : fantastique Mme Potter Centre Charles Péguy 2022-04-13 was last modified: by Atelier créatif : fantastique Mme Potter Centre Charles Péguy Centre Charles Péguy 13 avril 2022 Centre Charles Péguy Orléans orléans

Orléans Loiret