Atelier créatif familial : pot à gâteaux !

2022-11-19



2022-11-19 09:30:00 – 2022-11-19 11:00:00 Atelier créatif pour enfants et adultes Mercredi 19 novembre, rendez-vous avec Lucie Recycle pour apprendre à donner une nouvelle vie à vos objets !

Objectif de cette séance : réaliser un pot décoré aux motifs d’automne pour y mettre des gâteaux, du thé, des pâtes ou autres trésors pour vos enfants.

– Âge : à partir de 7 ans, adultes aussi (vous pouvez venir en familles, avec des amis…)

– Jour – horaire : mercredi 19 novembre de 9h30 à 11h

– Tarif : 18 € (repartez avec vos créations !)

– Matériel à prévoir : 1 tablier

Inscriptions par mail (6 places maximum) ou téléphone

pauline@duventdanslesfleurs.fr – 03 85 73 34 03

Atelier maintenu à partir de 3 inscrit(e)s, inscriptions jusqu'à J-2.

