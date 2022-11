Atelier Créatif Fabrication Déco de Noël Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Atelier Créatif Fabrication Déco de Noël Figeac, 3 décembre 2022, Figeac. Atelier Créatif Fabrication Déco de Noël

Centre Social Place vival Figeac Lot Place vival Centre Social

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-03 17:00:00

Place vival Centre Social

Figeac

Lot EUR Participation libre au profit du Téléthon Le centre social de Figeac propose un atelier pour fabriquer vos propres décorations de Noël

Atelier ouvert à tous : familles, parents enfants, personnes seules, sur réservation places limitées +33 5 65 50 05 01 cias

Place vival Centre Social Figeac

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Figeac Lot Place vival Centre Social Ville Figeac lieuville Place vival Centre Social Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Atelier Créatif Fabrication Déco de Noël Figeac 2022-12-03 was last modified: by Atelier Créatif Fabrication Déco de Noël Figeac Figeac 3 décembre 2022 Centre social Place Vival Figeac Lot Figeac Lot

Figeac Lot