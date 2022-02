Atelier créatif : fabrication de tableaux décoratifs Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Atelier créatif : fabrication de tableaux décoratifs Salles, 16 février 2022, Salles. Atelier créatif : fabrication de tableaux décoratifs Office de tourisme du Val de l'Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles

2022-02-16 10:00:00 – 2022-02-16 12:00:00

EUR 10 Atelier créatif : fabrication de tableaux décoratifs

Recyclez les rouleaux de papier toilette pour en faire un magnifique tableau décoratif avec Alexia !

