### Autour des graines, une journée de découverte et de création sur l’île de Vassivière **10h30-12h** – Graines de constructions au Centre international d’art et du paysage : visite de l’exposition _Concrete Bodies are Finite_ de l’artiste berlinoise Isa Melsheimer suivi d’un atelier de construction d’architectures en argile, fertiles à la germination. Parent(s) + enfant(s) de 3 à 14 ans. 5€/personne. **15h-17h** – visite du jardin des Simples de l’île de Vassivière sur le thème des graines par Chantal Ballot, paysanne invitée. (8€, 4€ pour les 4-12 ans, gratuit -4 ans). **Et aussi toute la journée à la librairie du Centre d’art**, retrouvez une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique « Les jardins face au changement climatique ». Visite d’exposition et atelier créatif au Centre international d’art et du paysage, puis découverte du Jardin des Simples sur l’île de Vassivière Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

