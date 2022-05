Atelier créatif et visite botanique Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac Catégories d’évènement: Beaumont-du-Lac

### Autour des graines, une journée de découverte et de création sur l’île de Vassivière **10h30-12h -** _Graines de constructions_ au Centre international d’art et du paysage : visite de l’exposition _Concrete Bodies are Finite_ de l’artiste berlinoise Isa Melsheimer suivi d’un atelier de construction d’architectures en argile, fertiles à la germination. 3€/enfant. **15h-17h -** visite du jardin des Simples de l’île de Vassivière sur le thème des graines par Chantal Ballot, paysanne invitée. 90€/groupe.

