Atelier créatif et numérique : Crée ton dessin animé avec Wakatoon ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier créatif et numérique : Crée ton dessin animé avec Wakatoon ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Dans le cadre du festival Numok, nous vous proposons un atelier de création d’un dessin animé. Grâce à l’application pour tablettes Wakatoon Studio, les coloriages se transforment comme par magie en dessin animé ! Pour les plus grands, il sera également possible d’en personnaliser le scénario et d’enregistrer sa voix ! Pour les enfants de 6 à 8 ans – sur inscription Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière Paris 75013

6 : Glacière (Paris) (425m) 216 : Glacière – Tolbiac (Paris) (112m)

Contact : 01 45 89 55 47 Atelier;Enfants

Date complète :

2022-04-13T14:30:00+01:00_2022-04-13T16:00:00+01:00

Wakatoon Studio

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Adresse 132 rue de la Glacière Ville Paris lieuville Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Departement Paris

Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier créatif et numérique : Crée ton dessin animé avec Wakatoon ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 2022-04-13 was last modified: by Atelier créatif et numérique : Crée ton dessin animé avec Wakatoon ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva 13 avril 2022 Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris

Paris Paris