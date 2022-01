Atelier créatif et naturel : fabrique ta bougie pour illuminer 2022 Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine En janvier, j’ai eu envie de proposer un atelier symbolique : fabriquer une bougie personnalisée pour illuminer l’année 2022. Je suis ravie de vous proposer un atelier à Saint Lunaire, chez sooo vintage. Edith nous accueille dans sa jolie boutique, chaque mois. Chacun fabriquera sa bougie, selon ses envies. Je partagerai quelques idées de l’utiliser, rituellement, pour prendre un temps pour soi. Chouette façon de s’initier, pas à pas et de découvrir le plaisir de faire soi même ses produits. Atelier ouvert de 6 à 99ans. Inscription par téléphone. Tarif : 20€ Mercredi 26 janvier 2022 – De 10h15 à 11h30 – Boutique Sooo Vintage ateliers.cosm.ethiques@gmail.com +33 6 33 62 20 25 En janvier, j’ai eu envie de proposer un atelier symbolique : fabriquer une bougie personnalisée pour illuminer l’année 2022. Je suis ravie de vous proposer un atelier à Saint Lunaire, chez sooo vintage. Edith nous accueille dans sa jolie boutique, chaque mois. Chacun fabriquera sa bougie, selon ses envies. Je partagerai quelques idées de l’utiliser, rituellement, pour prendre un temps pour soi. Chouette façon de s’initier, pas à pas et de découvrir le plaisir de faire soi même ses produits. Atelier ouvert de 6 à 99ans. Inscription par téléphone. Tarif : 20€ Mercredi 26 janvier 2022 – De 10h15 à 11h30 – Boutique Sooo Vintage Boutique Sooo Vintage 261 Rue Victor Renaud Saint-Lunaire

