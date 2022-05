Atelier créatif et jeux sur le thème du jardin au musée de la Princerie Jardin du musée de la Princerie Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Semeurs d’arts vous proposent un atelier autour des encres végétales, entre secrets de fabrication et expérimentations. Petits et grands pourront s’initier à l’utilisation de couleurs naturelles et déployer toute leur créativité… Vous n’avez pas la fibre artistique ? Venez-vous amuser grâce aux jeux sélectionnés par l’équipe de la ludothèque, sur la thématique du jardin ! Atelier et jeux proposés en continu, sans réservation.

Profitez des Rendez-vous aux jardins pour découvrir le jardin du musée, créer grâce aux Semeurs d’arts et vous amuser grâce à la ludothèque du Grand Verdun ! Jardin du musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge, Verdun, Meuse, Grand Est Verdun Meuse

