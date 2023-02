Atelier créatif et dégustation de crêpes Bibliothèque Hénansal Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Atelier créatif et dégustation de crêpes
2 Rue de l'École Bibliothèque Hénansal
2023-02-21

2023-02-21 – 2023-02-21

Cotes-d’Armor Partagez un moment convivial de partage à la bibliothèque. Venez déguisés et confectionnez le masque pour compléter votre panoplie.

Inscriptions sur place uniquement aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. +33 2 96 31 53 08 Bibliothèque 2 Rue de l’École Hénansal

