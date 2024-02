Atelier créatif et conférence Mon premier drapeau olympique et son histoire Ussel, jeudi 29 février 2024.

La Micro Folie La Grange vous propose un atelier créatif et conférence Mon premier drapeau olympique et son histoire . Découvre l’histoire des jeux olympiques et de leur drapeau et crée le tien !

Enfants de 6 à 11 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 10:00:00

fin : 2024-02-29

Place de la République

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine microfolielagrange@ussel19.fr

