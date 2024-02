Atelier créatif et artistique Honfleur, mercredi 3 juillet 2024.

Atelier créatif et artistique Honfleur Calvados

Transformez-vous en artiste et laissez exprimer votre créativité.

Florence Ruff, votre animatrice artistique, vous invite à partager un moment de convivialité autour de la création.

Réalisation au choix ou suivant le thème abordé, terre comprise, cuisson au choix.

Différents créneaux :

10h Enfants (6-14ans)

Atelier Enfant: » La création à portée de main »

Inscrivez votre enfant sur un temps créatif, un moment de détente et d’expression libre.

Une occasion de découvrir et de s’exprimer autrement. Un éveil à la matière, à la manipulation. Explorer les volumes et les lignes , un réel plaisir que je partagerai avec lui .

Votre enfant découvrira comment travailler la terre et les différentes techniques utilisées, ils découvriront les différents outils et les différentes étapes de création.

14h En famille

Descriptif Atelier Parents enfants »un moment partagé et privilégié »

Laissez-vous porter par un moment de partage créatif en famille. Expérimenter et vivez ensemble une expérience différente. Vous partagerez un moment de création d’une sculpture ou céramique de votre choix, dans un atelier d’artiste ambiance créative assurée.

Une création unique la vôtre et un moment marqué par le partage.

17h Adultes (à partir de 15 ans)

Les ateliers Adultes : L’essentiel est de rompre la barrière qui nous empêche de créer !

Venez vivre un moment créatif et ressourçant. Vous découvrirez l’approche du toucher, à travers la matière et la sculpture. Le libre choix de la création et la liberté d’expression sont les maîtres mots. pas de limite à la créativité, un objectif: découvrir et se faire plaisir.

Vous apprendrez tant l’exigence de la matière et ses bienfaits. Les différentes techniques vous seront proposées en fonction de votre création.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 17:00:00

fin : 2024-07-03

25 Rue des Capucins

Honfleur 14600 Calvados Normandie

L’événement Atelier créatif et artistique Honfleur a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Honfleur-Beuzeville