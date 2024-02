Atelier créatif Espace Matisse Creil, samedi 24 février 2024.

Atelier créatif Espace Matisse Creil Oise

L’espace Matisse de la ville de Creil vous propose un atelier créatif !

Atelier créatif « Matières fugaces »

L’atelier créatif ponctuel intitulé « Matières fugaces » invitera les enfants de 6 à 10 ans à créer des œuvres, personnelles et temporaires, à l’aide de matériaux éphémères (craie, gomme malléable, patafix , fil, tissu … ), disponibles dans leur environnement du quotidien (à la maison, au bureau …).

Samedi 24 février de 14h à 16h

Les participants seront encouragés à tester, pratiquer et explorer leur créativité sur un temps court. Ils expérimenteront librement les matériaux et laisseront libre cours à leur imagination.

Ici, le processus créatif est aussi important que la réalisation elle-même. Cet atelier a pour but de développer et appréhender de multitudes de solutions créatives dans notre quotidien.

Gratuit, sur inscription

par téléphone au 03 44 24 09 19

ou par mail à l’adresse espace.matisse@mairie-creil.fr .

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux

Creil 60100 Oise Hauts-de-France espace.matisse@mairie-creil.fr

